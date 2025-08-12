Tecnico Frigorista – Laives

28 C
Tecnico Frigorista – Termotecnico Specialista in Impianti di Refrigerazione
Isolcell S.p.A. | Sede: Laives (BZ)

Chi siamo
Isolcell S.p.A. è un’azienda leader nel mercato delle tecnologie dell’atmosfera controllata.

Sviluppiamo soluzioni innovative per il controllo delle atmosfere in:

  • Retail
  • Industria alimentare
  • Logistica
  • Laboratori

Requisiti/Benefit:

  • Formazione tecnica specifica
  • Esperienza nel settore frigoristico
  • Capacità di lavorare in team
  • Opportunità di crescita professionale
  • Ambiente di lavoro dinamico

Unisciti a noi per contribuire a un futuro sostenibile nel controllo atmosferico!


