Tecnico Frigorista – Laives

Isolcell S.p.A. | Sede: Laives (BZ)
Chi siamo
Isolcell S.p.A. è un’azienda leader nel mercato delle tecnologie dell’atmosfera controllata.
Sviluppiamo soluzioni innovative per il controllo delle atmosfere in:
- Retail
- Industria alimentare
- Logistica
- Laboratori
Requisiti/Benefit:
- Formazione tecnica specifica
- Esperienza nel settore frigoristico
- Capacità di lavorare in team
- Opportunità di crescita professionale
- Ambiente di lavoro dinamico
Unisciti a noi per contribuire a un futuro sostenibile nel controllo atmosferico!
