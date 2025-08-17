Tecnico Frigorista – Laives

Isolcell S.p.A. è un’azienda di riferimento nel mercato delle tecnologie dell’atmosfera controllata. Sviluppiamo soluzioni innovative per il controllo delle atmosfere in:
- Settore alimentare
- Industria farmaceutica
- Conservazione di prodotti freschi
- Impianti di refrigerazione avanzati
Requisiti:
- Esperienza nel settore frigoristico
- Competenze in termotecnica
- Conoscenza delle normative di sicurezza
- Capacità di lavorare in team
Benefit:
- Opportunità di crescita professionale
- Ambiente di lavoro stimolante
- Formazione continua
- Rimborso spese per trasferte
Unisciti a noi e contribuisci a sviluppare tecnologie all’avanguardia!
