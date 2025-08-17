24.9 C
Tecnico Frigorista – Laives

Tecnico Frigorista – Termotecnico Specialista in Impianti di Refrigerazione

Isolcell S.p.A. è un’azienda di riferimento nel mercato delle tecnologie dell’atmosfera controllata. Sviluppiamo soluzioni innovative per il controllo delle atmosfere in:

  • Settore alimentare
  • Industria farmaceutica
  • Conservazione di prodotti freschi
  • Impianti di refrigerazione avanzati

Requisiti:

  • Esperienza nel settore frigoristico
  • Competenze in termotecnica
  • Conoscenza delle normative di sicurezza
  • Capacità di lavorare in team

Benefit:

  • Opportunità di crescita professionale
  • Ambiente di lavoro stimolante
  • Formazione continua
  • Rimborso spese per trasferte

Unisciti a noi e contribuisci a sviluppare tecnologie all’avanguardia!


