Tecnico Frigorista – Laives

Isolcell S.p.A. è un’azienda leader nelle tecnologie dell’atmosfera controllata.
Sede: Laives (BZ)
Chi siamo:
– Innovatori nel controllo delle atmosfere
– Soluzioni per refrigerazione avanzata
Requisiti:
- Esperienza nel settore frigorifero
- Competenze in termotecnica
- Conoscenza degli impianti di refrigerazione
- Capacità di lavorare in team
Benefit:
- Ambiente di lavoro stimolante
- Formazione continua
- Opportunità di crescita professionale
- Incentivi e premi di performance
Unisciti a noi! Trasforma la tua passione per la refrigerazione in una carriera di successo con Isolcell S.p.A.
