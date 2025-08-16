25.9 C
Tecnico Frigorista – Laives

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Tecnico Frigorista – Termotecnico Specialista in Impianti di Refrigerazione

Isolcell S.p.A. è un’azienda leader nelle tecnologie dell’atmosfera controllata.

Sede: Laives (BZ)

Chi siamo:
– Innovatori nel controllo delle atmosfere
– Soluzioni per refrigerazione avanzata

Requisiti:

  • Esperienza nel settore frigorifero
  • Competenze in termotecnica
  • Conoscenza degli impianti di refrigerazione
  • Capacità di lavorare in team

Benefit:

  • Ambiente di lavoro stimolante
  • Formazione continua
  • Opportunità di crescita professionale
  • Incentivi e premi di performance

Unisciti a noi! Trasforma la tua passione per la refrigerazione in una carriera di successo con Isolcell S.p.A.


