Tecnico Frigorista – Laives

Isolcell S.p.A.
Sede: Laives (BZ)
Chi siamo
Isolcell S.p.A. è un’azienda leader nel settore delle tecnologie per l’atmosfera controllata.
Sviluppiamo soluzioni innovative per il controllo delle atmosfere in:
- Conservazione alimentare
- Logistica e trasporto
- Processi industriali
- Applicazioni speciali
Requisiti:
- Esperienza nel settore frigoristico
- Conoscenze tecniche in impianti di refrigerazione
- Capacità di problem solving
- Predisposizione al lavoro di squadra
Benefici:
- Formazione continua
- Ambiente di lavoro innovativo
- Opportunità di crescita professionale
- Contratti a lungo termine
Unisciti a noi per sviluppare soluzioni all’avanguardia nel settore!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
💼 Altre Offerte di Lavoro
Tecnico Frigorista gestisce impianti di refrigerazione; requisito chiave: esperienza in progettazione. Beneficio: lavoro in un settore innovativo.
Mecalux, leader in sistemi di stoccaggio, cerca un progettista. Richiesta esperienza in design strutturale. Offriamo sviluppo professionale.
Adentis Italia cerca esperti IT per progetti innovativi. Richiesta esperienza in tecnologie emergenti. Offriamo crescita professionale.
ASPP per leader metalmeccanico: gestisce sicurezza sul lavoro. Requisito chiave: conoscenza normativa HSE. Beneficio: ambiente di lavoro più sicuro.
ICT Project Manager per la Divisione Transportation: coordina progetti innovativi, richiede esperienza in gestione team, offre crescita professionale.