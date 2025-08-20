24 C
Lavoro

Tecnico Elettronico – Milano

Ti appassiona lavorare come tecnico di manutenzione?

Cerchi un ruolo per mettere in pratica le tue competenze tecniche e contribuire al funzionamento degli impianti termotecnici?

Gi Pro Mechanics 4.0 è la specializzazione di Gi Group che valorizza le tue capacità.

Requisiti:

  • Competenze tecniche nel settore manutentivo
  • Esperienza con impianti termotecnici
  • Problem solving e lavoro di squadra

Benefit:

  • Opportunità di crescita professionale
  • Formazione continua
  • Ambiente di lavoro stimolante

Candidati ora e inizia la tua avventura con noi!


