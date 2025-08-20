Tecnico Elettronico – Milano

Cerchi un ruolo per mettere in pratica le tue competenze tecniche e contribuire al funzionamento degli impianti termotecnici?
Gi Pro Mechanics 4.0 è la specializzazione di Gi Group che valorizza le tue capacità.
Requisiti:
- Competenze tecniche nel settore manutentivo
- Esperienza con impianti termotecnici
- Problem solving e lavoro di squadra
Benefit:
- Opportunità di crescita professionale
- Formazione continua
- Ambiente di lavoro stimolante
Candidati ora e inizia la tua avventura con noi!
