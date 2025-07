TECNICO ELETTRICISTA ESSPERTO IN ELETTRONICA ( SISTEMI DI RILEVAZIONE INCENDI – CISLIANO – MI )

Offerta di Lavoro: Tecnico Elettricista Esperto in Elettronica – Sistemi di Rilevazione Incendi (Cisliano, MI)

Posizione: Tecnico Elettricista Esperto in Elettronica

Località: Cisliano, Milano

Settore: Produzione e Manutenzione di Sistemi di Rilevazione Incendi e Gas

Descrizione dell’Azienda:

Un’importante realtà nel settore della produzione, installazione e manutenzione di impianti di rilevazione incendi e sistemi di spegnimento, è alla ricerca di un Tecnico Elettricista Esperto in Elettronica. Se hai una forte passione per la sicurezza antincendio e l’elettronica, unisciti al nostro team dedicato!

Requisiti Principali:

Esperienza comprovata nel settore elettrico, preferibilmente con focus su sistemi di rilevazione incendi.

Competenza in elettronica e capacità di diagnosi e risoluzione di guasti.

Conoscenza delle normative in materia di sicurezza antincendio.

Capacità di lavorare autonomamente e in team.

Patente di guida valida.

Cosa Offriamo:

Opportunità di crescita professionale in un ambiente dinamico.

Formazione continua e corsi di aggiornamento.

Retribuzione competitiva commisurata all’esperienza.

Invito a Candidarsi:

Se sei un tecnico elettricista esperto e vuoi fare la differenza nel campo della sicurezza, invia il tuo CV e una lettera di presentazione a [[email protected]]. Non perdere l’opportunità di far parte di un team innovativo e impegnato per la sicurezza!

Scadenza per le Candidature: [Data]

Tipo di Contratto: [Indicare tipologia di contratto]

Partecipa alla missione di garantire sicurezza e protezione: candidati oggi stesso!