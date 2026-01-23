Tecnico Edile Specializzato

Posizione lavorativa: Tecnico Geometra/Architetto/Ingegnere Edile – Pontassieve (FI)
Azienda: Orologio 2.0
Descrizione lavoro: Cosa Cerchiamo? TECNICO GEOMETRA/ARCHITETTO/INGEGNERE EDILE Per ampliamento del nostro team, siamo alla ricerca… di una figura che ricopra il ruolo di Tecnico Geometra/Architetto/Ingegnere da inserire nella nostra azienda con sede a Pontassieve
Località: Firenze
Candidati Ora!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!