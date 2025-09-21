Tecnico diagnostico di Officina

La figura, con esperienza consolidata nel ruolo, potrà coordinare il team di meccanici, riportando al responsabile Service dell’officina.
Requisiti richiesti:
- Esperienza pregressa in concessionarie o officine autorizzate
- Competenze in sistemi meccanici ed elettronici
- Preferibile esperienza su veicoli ibridi/elettrici
Se hai i requisiti e desideri far parte del nostro team, candidati ora!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
💼 Altre Offerte di Lavoro
Tecnico Diagnostico con esperienza in officine autorizzate, coordina meccanici, garantendo un servizio di alta qualità e efficienza.
Assistente amministrativa per gestione back office in PMI; requisito chiave: inglese C1; beneficio: ambiente creativo in ingegneria innovativa.
Client Advisor: crea esperienze uniche per i clienti. Richiesta: esperienza nel settore moda lusso. Beneficio: contribuire a vendite eccellenti.
Assistente personale al CEO: gestire l'agenda e le riunioni. Requisito: esperienza 2-3 anni in supporto a C-level. Benefit: ticket restaurant e welfare aziendale.
Farmacista, laurea e iscrizione all'Albo richiesti; contribuisci a un servizio di qualità, migliorando la salute della clientela.