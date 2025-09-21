22.2 C
Roma
domenica – 21 Settembre 2025
Lavoro

Tecnico diagnostico di Officina

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Per concessionaria e officina multibrand (zona sud est Milano – Corvetto) stiamo cercando un Tecnico Diagnostico.

La figura, con esperienza consolidata nel ruolo, potrà coordinare il team di meccanici, riportando al responsabile Service dell’officina.

Requisiti richiesti:

  • Esperienza pregressa in concessionarie o officine autorizzate
  • Competenze in sistemi meccanici ed elettronici
  • Preferibile esperienza su veicoli ibridi/elettrici

Se hai i requisiti e desideri far parte del nostro team, candidati ora!


📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

💼 Altre Offerte di Lavoro

Tecnico diagnostico di Officina

Tecnico Diagnostico con esperienza in officine autorizzate, coordina meccanici, garantendo un servizio di alta qualità e efficienza.

Assistente Amministrativa

Assistente amministrativa per gestione back office in PMI; requisito chiave: inglese C1; beneficio: ambiente creativo in ingegneria innovativa.

Consulente Clienti

Client Advisor: crea esperienze uniche per i clienti. Richiesta: esperienza nel settore moda lusso. Beneficio: contribuire a vendite eccellenti.

Ricerca Executive Assistant esperto

Assistente personale al CEO: gestire l'agenda e le riunioni. Requisito: esperienza 2-3 anni in supporto a C-level. Benefit: ticket restaurant e welfare aziendale.

Farmacista iscritto/a all’albo

Farmacista, laurea e iscrizione all'Albo richiesti; contribuisci a un servizio di qualità, migliorando la salute della clientela.

Articolo precedente
La Russia lancia un sito di fact-checking: è affidabile?
Articolo successivo
Legge italiana sull’intelligenza artificiale: novità e implicazioni
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.