Tecnico di Stampanti Multifunzione – Milano

La risorsa sarà inserita nel team tecnico dedicato a:
- Assistenza
- Manutenzione
Requisiti richiesti:
- Esperienza nella riparazione di stampanti multifunzione
- Conoscenza degli strumenti di diagnostica
- Capacità di lavorare in team
Benefici offerti:
- Formazione continua
- Ambiente di lavoro stimolante
- Opportunità di crescita professionale
Se sei interessato, inviaci il tuo CV!
