Tecnico di Stampanti Multifunzione – Milano

Adecco Digital&Technologies cerca un tecnico esperto nella riparazione di stampanti multifunzione per un’azienda leader nel settore.

La risorsa sarà inserita nel team tecnico dedicato a:

  • Assistenza
  • Manutenzione

Requisiti richiesti:

  • Esperienza nella riparazione di stampanti multifunzione
  • Conoscenza degli strumenti di diagnostica
  • Capacità di lavorare in team

Benefici offerti:

  • Formazione continua
  • Ambiente di lavoro stimolante
  • Opportunità di crescita professionale

Se sei interessato, inviaci il tuo CV!


