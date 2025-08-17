Tecnico di Stampanti Multifunzione – Milano

La figura farà parte del team tecnico dedicato all’assistenza e manutenzione.
Requisiti:
- Esperienza nella riparazione di stampanti multifunzione
- Competenze tecniche solide
- Attitudine al problem solving
- Capacità di lavorare in team
Benefit:
- Contratto a tempo indeterminato
- Formazione continua
- Ambiente di lavoro dinamico
Se sei appassionato di tecnologia e desideri entrare a far parte di un team innovativo, invia la tua candidatura!
