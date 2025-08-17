Tecnico di Stampanti Multifunzione – Milano

26.8 C
Adecco Digital & Technologies cerca un tecnico esperto nella riparazione di stampanti multifunzione per un’azienda leader nella fornitura di soluzioni e servizi lavorativi.

La figura farà parte del team tecnico dedicato all’assistenza e manutenzione.

Requisiti:

  • Esperienza nella riparazione di stampanti multifunzione
  • Competenze tecniche solide
  • Attitudine al problem solving
  • Capacità di lavorare in team

Benefit:

  • Contratto a tempo indeterminato
  • Formazione continua
  • Ambiente di lavoro dinamico

Se sei appassionato di tecnologia e desideri entrare a far parte di un team innovativo, invia la tua candidatura!


