Tecnico di stampanti multifunzione a Milano

La risorsa sarà inserita nel team tecnico dedicato all’assistenza e manutenzione di:
- Stampanti multifunzione
- Macchine per ufficio
- Sistemi di stampa e fax
Requisiti necessari:
- Esperienza nella riparazione di stampanti
- Capacità di diagnosi e risoluzione dei problemi
- Conoscenza dei principali sistemi operativi
- Ottime doti comunicative
Benefit offerti:
- Formazione continua
- Ambiente di lavoro dinamico
- Possibilità di crescita professionale
Se sei interessato a questa opportunità, candidati subito!
