Lavoro

Tecnico di stampanti multifunzione a Milano

Offerte di Lavoro

Adecco Digital&Technologies cerca un tecnico esperto nella riparazione di stampanti multifunzione per un’azienda leader nel settore delle soluzioni e servizi lavorativi.

La risorsa sarà inserita nel team tecnico dedicato all’assistenza e manutenzione di:

  • Stampanti multifunzione
  • Macchine per ufficio
  • Sistemi di stampa e fax

Requisiti necessari:

  • Esperienza nella riparazione di stampanti
  • Capacità di diagnosi e risoluzione dei problemi
  • Conoscenza dei principali sistemi operativi
  • Ottime doti comunicative

Benefit offerti:

  • Formazione continua
  • Ambiente di lavoro dinamico
  • Possibilità di crescita professionale

Se sei interessato a questa opportunità, candidati subito!


