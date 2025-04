Tecnico di Prove Elettriche _ Contratto a Tempo Indeterminato

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: Electrical Test Technician _ Contratto Tempo Indeterminato



Azienda: Manpower Roma Engineering



Descrizione del lavoro: Player Leader a livello globale in ambito Aerospace e DefenceManpower, per Player Leader a livello globale in ambito Aerospace e Defence, ricerca:Electrical Test TechnicianIl team AIT di Roma sta cercando un Ingegnere per partecipare alla progettazione e verifica dei Test dei Sistemi Spaziali e alla gestione del Set Up Elettrico del Sistema di Test Analizzare i documenti di progettazione del satellite (come i piani di test AIT e i requisiti di configurazione dei test).

i occuperà di:

Revisionare le specifiche necessarie per le strutture e i Documenti di Controllo delle Interfacce delle Strutture (ICD).

Esaminare il Manuale dell’Utente del Lanciatore.

Collaborare con il team di test AIT per definire configurazioni specifiche dedicate a ciascuna fase di test.

Preparare le specifiche di configurazione del test (sia a livello di sistema che di sottosistema).

Definire l’approvvigionamento dei materiali/componenti.

Assistere il responsabile AIT nella preparazione del programma AIT.

Contribuire agli sforzi di risoluzione dei problemi e supervisionare le attività di configurazione dei test.

Gestire gli aspetti relativi alle strutture esterne/siti di lancio per l’installazione e la validazione del setup.

Eseguire test sul Sottosistema di Alimentazione (Power Subsystem).

Eseguire test sul Sottosistema Avionico (Avionic Subsystem).

Eseguire test RF (compresi test sui sistemi RADAR).

Requisiti:

Diploma di scuola superiore in Elettronica o equivalente.

Conoscenza/Esperienza nei test di sottosistemi EPS/AVS (opzionale).

Conoscenza/Esperienza nell’esecuzione di test RF (opzionale).

Conoscenza/Esperienza nell’esecuzione di test RADAR (opzionale).

Conoscenza/Esperienza nell’uso di simulatori software come PSPICE o simili.

Conoscenza/Esperienza dei principali protocolli/standard come CCSDS, ITU, ECSS, PUS, ecc. (opzionale).

Esperienza e competenza nell’uso di strumenti di misura (come Oscilloscopio, Misuratore di Potenza, Analizzatore di Spettro…).

Capacità di gestire più compiti contemporaneamente e lavorare in modo autonomo, attitudine al lavoro di squadra.

Ottima conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata.Cosa offriamo:Si offre contratto a tempo indeterminato in somministrazione, livello C2 ccnl metalmeccanico, RAL di circa 30k + ticket da 10€ circa + smartworking + Programma MyPath (programma di ManpowerGroup dedicato alla crescita professionale e ai benefit dei dipendenti).Sede di lavoro: RomaDiploma di scuola superiore in Elettronica o equivalente.



