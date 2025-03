Tecnico di Produzione in Chimico-Farmaceutica

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: Operaio/a di produzione chimico farmaceutica



Azienda: Gi Group



Descrizione del lavoro: e in forte crescita che prevede di inserire candidati senza esperienza per un interessante percorso formativo? Abbiamo numerose…Gi Group, prima Agenzia per il Lavoro Italiana con oltre 200 filiali sul territorio nazionale e più di 1800…



Luogo: Settala, Milano