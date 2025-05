Tecnico di Manutenzione Elettrico nel Settore Alimentare

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!



💼 Titolo del lavoro: Tecnico di Manutenzione Elettrico – Settore Alimentare



🏢 Azienda: CarusiHR & Co.



📍 Luogo: Provincia di Monza e Brianza

CarusiHR & Co. ricerca un Tecnico di Manutenzione Elettrico da inserire nel team presso la Provincia di Monza e Brianza. Se hai esperienza nella manutenzione di impianti elettrici, preferibilmente nel settore alimentare, questa è l’opportunità che fa per te! I requisiti principali includono una formazione tecnica in ambito elettrico, esperienza pregressa nella manutenzione di macchinari e capacità di problem solving. Unisciti a un’azienda dinamica che offre un ambiente stimolante e possibilità di crescita professionale. Scopri di più e invia la tua candidatura per dare una svolta alla tua carriera!