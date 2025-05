Tecnico di Manutenzione Elettrica nel Settore Alimentare

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!



💼 Titolo del lavoro: Tecnico di Manutenzione Elettrico – Settore Alimentare



🏢 Azienda: CarusiHR & Co.



📍 Luogo: Provincia di Monza e Brianza

CarusiHR & Co. è alla ricerca di un Tecnico di Manutenzione Elettrico per il settore alimentare nella Provincia di Monza e Brianza. Se possiedi un diploma tecnico e hai esperienza nella manutenzione di impianti elettrici, questa è l’opportunità che fa per te! Sarai responsabile della gestione e della manutenzione delle linee produttive, garantendo efficienza e sicurezza.

Requisiti principali:

Diploma in Elettronica o Elettrotecnica

Esperienza nel settore alimentare

Conoscenza dei sistemi di automazione

Attitudine al problem solving

Unisciti a un team dinamico e contribuisci a garantire l’eccellenza in un ambiente innovativo! Scopri di più e inviaci la tua candidatura oggi stesso!