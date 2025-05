Tecnico di Assistenza Help Desk di 1° Livello in Smart Working – Bologna

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: Tecnico sistemista help desk di 1° livello in Smart Working – Bologna



Azienda: NHRG



Descrizione del lavoro: Il nostro cliente è un’azienda specializzata in consulenza e assistenza informatica e sta ricercando:n. 1 Tecnico informatico / Sistemista help desk di 1°livelloIl candidato ideale ha maturato anche solo una breve esperienza in assistenza informatica help desk di 1° livello.L’attività si svolgerà da remoto e a necessità si interviene di persona recandosi nella sede del cliente, per questo è necessario essere automuniti ed essere residente in zona Bologna Est (Imola, Faenza, ecc) per potere raggiungere i clienti agevolmente e in poco tempo.La persona dovrà avere competenze in Amministrazione di Rete e Sicurezza di Rete, solida conoscenza in tecnologia dell’informazione e risoluzione problemi per potere offrire supporto tecnico di alta qualitàLavorando sempre in smart working sarà necessario collaborare con i colleghi a distanza.Requisiti richiesti:

– Diploma o Laurea ad indirizzo informatico;

– esperienza di almeno un anno nel ruolo;

– disponbilità a lavorare sempre in Smart Working

– conoscenza della lingua inglese;

– curiosità e passione per le nuove tecnologie

– capacità di relazionarsi con ogni tipo di interlocutore/cliente;

– competenza comunicative e di gestione del tempo;

-in possesso di auto.Caratteristiche contrattuali:Contratto di lavoro full-time con inserimento diretto in Azienda e inquadramento commisurato all’effettiva competenza maturata;Per info fare riferimento alla filiale di Pordenone – 334 9911208Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.



Luogo: Bologna