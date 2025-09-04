TECNICO CONTROLLO QUALITA’ (L.68/99)

23.4 C
Adecco, Divisione Permanent, ricerca per inserimento diretto in azienda nella zona un Tecnico Controllo Qualità (L.68/99).

Requisiti richiesti:

  • Minima esperienza in controllo qualità (uso strumenti di misura, controllo dimensionale)
  • Conoscenza del pacchetto Office Microsoft
  • Iscrizione nelle liste categorie protette secondo la Legge 68/99

Principali responsabilità:

  • Gestione e taratura degli strumenti di misura secondo specifiche e standard di precisione
  • Definizione dei limiti di tolleranza
  • Gestione della documentazione e reportistica relativa alle tarature

Offerta:

  • Assunzione diretta con contratto a tempo indeterminato
  • Formazione e affiancamento iniziali a carico dell’azienda
  • Retribuzione: RAL commisurata alla seniority
  • Orario: Full time da lunedì a venerdì

I candidati sono invitati a visionare l’informativa sulla privacy (Regolamento UE n. 2016/679). L’annuncio è rivolto a entrambi i sessi in accordo con le normative vigenti.

