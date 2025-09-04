TECNICO CONTROLLO QUALITA’ (L.68/99)

Requisiti richiesti:
- Minima esperienza in controllo qualità (uso strumenti di misura, controllo dimensionale)
- Conoscenza del pacchetto Office Microsoft
- Iscrizione nelle liste categorie protette secondo la Legge 68/99
Principali responsabilità:
- Gestione e taratura degli strumenti di misura secondo specifiche e standard di precisione
- Definizione dei limiti di tolleranza
- Gestione della documentazione e reportistica relativa alle tarature
Offerta:
- Assunzione diretta con contratto a tempo indeterminato
- Formazione e affiancamento iniziali a carico dell’azienda
- Retribuzione: RAL commisurata alla seniority
- Orario: Full time da lunedì a venerdì
I candidati sono invitati a visionare l’informativa sulla privacy (Regolamento UE n. 2016/679). L’annuncio è rivolto a entrambi i sessi in accordo con le normative vigenti.
