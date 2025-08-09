Tecnico Commerciale HVAC – Italia

Tecnico Commerciale HVAC – Pre e Post Vendita Internazionale – Italia

Techinit è un’azienda giovane e dinamica specializzata nella produzione di tubazioni flessibili e raccordi per impianti HVAC, operante sotto il gruppo industriale 4 Holding. Con un forte orientamento all’innovazione, rappresentiamo l’avanguardia tecnologica nel settore degli impianti di climatizzazione.

La posizione di Tecnico Commerciale HVAC prevede la gestione delle attività di pre e post vendita a livello internazionale. I candidati ideali possiedono una solida conoscenza del settore HVAC, abilità nel supporto alla clientela e competenze nella gestione di progetti complessi. È fondamentale avere un ottimo approccio relazionale e capacità di problem-solving, oltre a una predisposizione al lavoro di squadra.

Lavorare con noi significa far parte di un ambiente dinamico, dove l’innovazione e la crescita professionale sono al centro. Offriamo opportunità di formazione continua e un contesto che premia la creatività e l’iniziativa. I vantaggi di un ambiente stimolante e una visione internazionale del mercato rendono questa posizione strategica per chi desidera affermarsi nel settore HVAC.