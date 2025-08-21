27 C
JobItalia SpA Agenzia per il lavoro – Aut. Min. Lav. Prot. 13/I/0001610/03.01 del 05/02/2010 – Filiale di Padova, ricerca per storica azienda del settore metalmeccanico, specializzata in carrelli elevatori, un/una:

TECNICO ASSISTENZA CLIENTI

La persona avrà il compito di:

  • Fornire assistenza tecnica ai clienti
  • Collaborare con il team di vendita
  • Effettuare manutenzioni e riparazioni

Requisiti:

  • Diploma tecnico o equipollente
  • Esperienza in assistenza a carrelli elevatori
  • Capacità di problem solving
  • Buona predisposizione al cliente

Benefit:

  • Contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione
  • Formazione continua
  • Ambiente di lavoro stimolante
  • Possibilità di crescita professionale

Se sei interessato/a, invia il tuo curriculum per candidarti!


Tecnico Carrelli Elevatori – Padova

