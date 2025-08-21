Tecnico Carrelli Elevatori – Padova

JobItalia SpA Agenzia per il lavoro – Aut. Min. Lav. Prot. 13/I/0001610/03.01 del 05/02/2010 – Filiale di Padova, ricerca per storica azienda del settore metalmeccanico, specializzata in carrelli elevatori, un/una:
TECNICO ASSISTENZA CLIENTI
La persona avrà il compito di:
- Fornire assistenza tecnica ai clienti
- Collaborare con il team di vendita
- Effettuare manutenzioni e riparazioni
Requisiti:
- Diploma tecnico o equipollente
- Esperienza in assistenza a carrelli elevatori
- Capacità di problem solving
- Buona predisposizione al cliente
Benefit:
- Contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione
- Formazione continua
- Ambiente di lavoro stimolante
- Possibilità di crescita professionale
Se sei interessato/a, invia il tuo curriculum per candidarti!
