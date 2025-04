Tecnico/a Specializzato/a nel Montaggio di Macchine Agricole

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: OPERAIO/A ADDETTO/A AL MONTAGGIO DI MACCHINE PER L’AGRICOLTURA



Azienda: Labor



Descrizione del lavoro: Per azienda strutturata della provincia di Pavia, Labor SpA filiale di Piacenza, è alla ricerca di un OPERAIO/A ADDETTO/A AL MONTAGGIO DI MACCHINE PER L’AGRICOLTURA.La risorsa, dopo un’iniziale periodo di affiancamento, si unirà al team di produzione e si occuperà dell’assemblaggio meccanico per la costruzione di macchine agricole.REQUISITI RICHIESTI:

Pregressa esperienza nella mansione di montatore meccanico

Ottima manualità

Dimestichezza con gli strumenti di lavoro

Solide basi meccaniche

SI OFFRE:

opportunità lavorativa full time 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì

Orario di lavoro dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30

CCNL Metalmeccanico Industria, 13 mensilità

Assunzione diretta in azienda, inquadramento e retribuzione da discutere in fase di colloquio

LUOGO DI LAVORO: vicinanze Stradella (PV)La ricerca ha carattere d’urgenza.Il presente annuncio è rivolto ad ambo i sessi. I candidati possono inviare un CV con autorizzazione al trattamento dei dati personali (L. 196/03) – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 6* e 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.



