Tecnica di Dubuisson: nuovo approccio chirurgico per il prolasso genitale

Il trattamento del prolasso genitale ha visto un’evoluzione significativa, passando da approcci vaginali o laparotomici a soluzioni minimamente invasive come la chirurgia protesica laparoscopica. Negli ultimi anni, la chirurgia laparoscopica è diventata il metodo di riferimento, grazie alla sua capacità di garantire correzioni più precise e minori recidive, oltre a tempi di degenza ospedaliera ridotti e un recupero più rapido, con un abbassamento delle complicazioni.

Attualmente, la tecnica di Dubuisson si è affermata come un nuovo standard per il trattamento del prolasso genitale, rappresentando un’alternativa sicura ed efficace. Questa metodologia è particolarmente indicata per le donne in età fertile che desiderano mantenere l’utero o che necessitano di ripristinare un’anatomia pelvica normale dopo un’isterectomia. La colposacropessi è l’intervento chirurgico più comune per il prolasso vescico-vaginale, che prevede il fissaggio della vagina al promontorio sacrale usando una protesi biocompatibile. Tuttavia, questa procedura può comportare rischi legati all’area sacrale.

Per ovviare a tali rischi, sono emerse nuove tecniche, tra cui la Sospensione Laterale degli organi pelvici, sviluppata dal Prof. Dubuisson nel 1998, che ha dimostrato di non essere inferiore alla colposacropessi e non richiede accesso all’area sacrale. La tecnica di Dubuisson, specificamente progettata per correggere il prolasso di vescica, utero o volta vaginale, utilizza una protesi di polipropilene titanizzata a forma di T, ancorata all’utero o alla cupola vaginale. Le braccia laterali della protesi vengono introdotte in un tunnel peritoneale e fissate alla parete addominale anteriore con una tecnica “tension-free”.

I vantaggi della tecnica di Dubuisson includono l’evitare la dissezione al promontorio sacrale, riducendo i rischi associati, e diminuendo i tempi operatori. Inoltre, permette la conservazione dell’utero, evitando la morcellazione e il rischio di diffusione di tessuto uterino anomalo. La metodologia assicura anche un allineamento più fisiologico dell’asse vaginale, migliorando la soddisfazione sessuale.

Recentemente, al Sant’Antonio Abate di Gallarate, Giovanni Di Palma e il suo team hanno eseguito la prima colposospensione laterale alla Dubuisson, segnando un passo importante nella riqualificazione dei servizi di uro-ginecologia per la crescente domanda di trattamento per prolasso genitale e incontinenza urinaria.