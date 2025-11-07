TECLAST T65 Tablet 13.4″ 120Hz, 20GB RAM, 4G LTE +5G WiFi

11.6 C
TECLAST T65 Tablet: Innovazione e Potenza nel Palmo della Tua Mano

Scopri il tablet Teclast T65, un dispositivo di ultima generazione che unisce prestazioni elevate a un design elegante. Con uno schermo da 13,4 pollici e una frequenza di aggiornamento di 120Hz, ogni esperienza visiva diventa straordinaria, sia che tu stia navigando in internet, guardando film o giocando ai tuoi giochi preferiti.

Performance Incredibili

Il T65 è alimentato dal potente processore Octa-Core Unisoc T7280 a 2.2GHz e sfrutta il sistema operativo Android 15. Questo ti garantisce un’interfaccia fluida e ricca di funzionalità innovative, come la modalità di tocco a gesti e il supporto per la modalità scura globale.

Capacità Straordinarie

  • 20GB di RAM e 128GB di ROM: Con i suoi 20GB di RAM, di cui 12GB espandibili, e 128GB di memoria interna, il T65 offre un’eccezionale capacità di multitasking. Puoi espandere la memoria fino a 4TB tramite micro SD, ideale per archiviare giochi e contenuti multimediali.
  • Connettività Avanzata: Supporto per reti 4G LTE, Dual SIM, dual WiFi (2.4/5GHz) e Bluetooth 5.0. Effettua chiamate e connettiti a un TV di grandi dimensioni senza sforzo, grazie alla schermata wireless.

Design Elegante e Funzionale

Con un design in metallo e uno spessore di soli 8.5mm, il T65 è leggero (solo 720g) e facile da usare ovunque. Il grande display IPS da 13.36 pollici offre una risoluzione di 1920×1200, ideale per godere di contenuti visivi di alta qualità.

Fotocamera di Alta Qualità

Cattura ogni momento con il sensore da 13MP, progettato per offrirti immagini nitide e dettagliate. Grazie alla funzione di messa a fuoco touch, avere foto perfette non è mai stato così semplice.

Vantaggi Pratici

  • Esperienza multimediale immersiva grazie al display ad alta risoluzione e al suono potente.
  • Massima portabilità, ideale sia per l’uso domestico che per viaggi.

Non perdere l’occasione di avere tra le mani un dispositivo così innovativo e versatile. Porta la tua esperienza tecnologica a un livello superiore con il TECLAST T65: il futuro è a un passo!

