13.4 C
Roma
lunedì – 15 Dicembre 2025
Spettacolo

Tecla Insolia tra i talenti emergenti del cinema europeo

Da stranotizie
Tecla Insolia tra i talenti emergenti del cinema europeo

Il programma Shooting Stars, giunto alla sua 29a edizione, ha reso noto il gruppo dei 10 talenti emergenti del cinema europeo. Tra questi c’è anche l’attrice italiana Tecla Insolia. Il programma di punta dell’organizzazione European Film Promoter ha l’obiettivo di individuare e rilanciare le nuove promesse della recitazione cinematografica nel Vecchio Continente.

Il nuovo gruppo dei 10 Shooting Stars verrà celebrato in occasione della prossima Berlinale. I talenti emergenti individuati dalla nuova edizione di Shooting Stars sono: Fatlume Bunjaku, Violet Braeckman, Joes Brauers, Salif Cissé, Cleo Diára, Lucas Englander, Danielle Galligan, Sofia Tjelta Sydness, Enno Trebs e Tecla Insolia.

Tecla Insolia sta continuando un periodo d’oro fatto di continue acclamazioni da parte della critica e del pubblico, da “Familia” di Francesco Costabile alla serie tv “L’arte della gioia” vincitrice di 3 David di Donatello. Oltre che nel film “Amata” di Elisa Amoruso, Tecla Insolia sarà prossimamente al cinema con “Primavera”, secondo film del regista veneziano Damiano Michieletto. Il programma Shooting Stars ha già lanciato la carriera di interpreti ed autori del calibro di Daniel Craig, Daniel Brühl, Andrew Scott, Carey Mulligan, Alba Rohrwacher, Alicia Vikander e Riz Ahmed.

Articolo precedente
IA al centro della cybersecurity in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.