Tecla Insolia tra i talenti emergenti del cinema europeo

Il programma Shooting Stars, giunto alla sua 29a edizione, ha reso noto il gruppo dei 10 talenti emergenti del cinema europeo. Tra questi c’è anche l’attrice italiana Tecla Insolia. Il programma di punta dell’organizzazione European Film Promoter ha l’obiettivo di individuare e rilanciare le nuove promesse della recitazione cinematografica nel Vecchio Continente.

Il nuovo gruppo dei 10 Shooting Stars verrà celebrato in occasione della prossima Berlinale. I talenti emergenti individuati dalla nuova edizione di Shooting Stars sono: Fatlume Bunjaku, Violet Braeckman, Joes Brauers, Salif Cissé, Cleo Diára, Lucas Englander, Danielle Galligan, Sofia Tjelta Sydness, Enno Trebs e Tecla Insolia.

Tecla Insolia sta continuando un periodo d’oro fatto di continue acclamazioni da parte della critica e del pubblico, da “Familia” di Francesco Costabile alla serie tv “L’arte della gioia” vincitrice di 3 David di Donatello. Oltre che nel film “Amata” di Elisa Amoruso, Tecla Insolia sarà prossimamente al cinema con “Primavera”, secondo film del regista veneziano Damiano Michieletto. Il programma Shooting Stars ha già lanciato la carriera di interpreti ed autori del calibro di Daniel Craig, Daniel Brühl, Andrew Scott, Carey Mulligan, Alba Rohrwacher, Alicia Vikander e Riz Ahmed.