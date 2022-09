Technoprobe, Mediobanca conferma giudizio dopo 1° semestre positivo

– Mediobanca ha confermato un target price di 9,10 euro e la raccomandazione Outperform su Technoprobe, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e produzione delle Probe Card utilizzate per il test dei semiconduttori. La società lombarda ha chiuso il primo semestre con ricavi consolidati pari a 250,3 milioni di euro in crescita del 42,6% e un EBITDA consolidato pari a 106,7 milioni di euro in crescita del 30,3% con una marginalità del 42,6%.

Gli analisti sottolineano che “la necessità di nuove famiglie di chip e la crescente capacità di produzione a livello di mercato sono fattori determinanti per il Technoprobe”. Il lancio di nuovi prodotti e potenziali fusioni e acquisizioni per reinvestire la consistente cassa sono altri due catalyst per il titolo.

Dalla call con la comunità finanziaria è emerso che l’azienda sta guadagnando quote di mercato con i clienti esistenti, oltre a penetrare nuovi clienti che non stavano ancora lavorando su prodotti non-memory. Il terzo trimestre dovrebbe essere particolarmente forte, nonostante lo scenario macro sfidante, mentre ci si aspetta una normalizzazione della crescita negli ultimi tre mesi dell’anno.

Per quanto riguarda il 2023, è troppo presto per avere una guidance in quanto sta ancora raccogliendo ordini. Come feedback preliminare, la fascia alta del mercato di riferimento è ancora molto forte, mentre la fascia media e bassa si sta indebolendo.