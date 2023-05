Technoprobe, famiglia Crippa avvia vendita del 4,20% tramite ABB

– Cristiano Alessandro Crippa, Roberto Alessandro Crippa, Monica Crippa e Stefano Felici hanno avviato la vendita di massime 25.250.000 azioni ordinarie di Technoprobe, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione delle Probe Card utilizzate per il test dei semiconduttori.

Le azioni in vendita sono pari al 4,20% dell’attuale capitale e saranno collocate tramite una procedura di accelerated bookbuilding ABB riservata ad investitori qualificati in Italia e istituzionali all’estero. Mediobanca agisce in qualità di Bookrunner.

L’operazione consentirà di ampliare l’attuale flottante e conseguentemente di aumentare la liquidità del titolo, si legge in una nota.

Assumendo l’integrale vendita delle azioni, T-Plus S.p.A. holding della famiglia Crippa continuerà a detenere il 67,90% del capitale sociale, corrispondente a circa il 77,59% dei diritti di voto e gli azionisti venditori continueranno a detenere congiuntamente il 7,10% del capitale, corrispondente a circa l’8,12% dei diritti di voto.