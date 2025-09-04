Technical and R&D Manager

Il Gruppo Atos, leader nell’automazione elettroidraulica per macchine ed impianti industriali, cerca un Technical & R&D Manager per la divisione Sistemi di Angera. L’azienda conta circa 750 dipendenti e un fatturato di 170 milioni, con 6 siti produttivi in Italia e 3 all’estero.
Responsabilità:
- Coordinare il team di tre risorse
- Sviluppare sistemi oleodinamici customizzati
- Utilizzare CAD CREO Parametric per progetti
- Realizzare e verificare schemi oleodinamici
- Progettare carpenterie e manifold oleodinamici
- Gestire anagrafiche nel sistema SAP
- Supervisione di test su nuovi materiali e prodotti
- Supportare nella redazione di documentazione tecnica
- Analizzare e reportare andamenti con KPI
- Gestire certificazioni di prodotto (PED, Macchine, ATEX)
- Risolvere non conformità di prodotto e rilasciare deroghe
Requisiti:
- Laurea in ingegneria meccanica/meccatronica/automazione o diploma tecnico
- Almeno 5 anni di esperienza in contesti similari
- Buona conoscenza dell’inglese, scritto e parlato
- Attenzione al dettaglio e flessibilità
- Buone doti organizzative
- Innovazione e creatività
- Senso di responsabilità e passione
- Capacità di lavorare in team e gestione dello stress
- Leadership
Offriamo:
- Sviluppo professionale e di carriera
- Retribuzione commisurata all’esperienza + premio di risultato
- Mensa aziendale
- Flessibilità di orario e organizzazione ferie
- Ambiente giovane e collaborativo
Invitiamo interessati a candidarsi per unirsi al nostro team!
