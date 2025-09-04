Technical and R&D Manager

20.2 C
Il Gruppo Atos, leader nell’automazione elettroidraulica per macchine ed impianti industriali, cerca un Technical & R&D Manager per la divisione Sistemi di Angera. L’azienda conta circa 750 dipendenti e un fatturato di 170 milioni, con 6 siti produttivi in Italia e 3 all’estero.

Responsabilità:

  • Coordinare il team di tre risorse
  • Sviluppare sistemi oleodinamici customizzati
  • Utilizzare CAD CREO Parametric per progetti
  • Realizzare e verificare schemi oleodinamici
  • Progettare carpenterie e manifold oleodinamici
  • Gestire anagrafiche nel sistema SAP
  • Supervisione di test su nuovi materiali e prodotti
  • Supportare nella redazione di documentazione tecnica
  • Analizzare e reportare andamenti con KPI
  • Gestire certificazioni di prodotto (PED, Macchine, ATEX)
  • Risolvere non conformità di prodotto e rilasciare deroghe

Requisiti:

  • Laurea in ingegneria meccanica/meccatronica/automazione o diploma tecnico
  • Almeno 5 anni di esperienza in contesti similari
  • Buona conoscenza dell’inglese, scritto e parlato
  • Attenzione al dettaglio e flessibilità
  • Buone doti organizzative
  • Innovazione e creatività
  • Senso di responsabilità e passione
  • Capacità di lavorare in team e gestione dello stress
  • Leadership

Offriamo:

  • Sviluppo professionale e di carriera
  • Retribuzione commisurata all’esperienza + premio di risultato
  • Mensa aziendale
  • Flessibilità di orario e organizzazione ferie
  • Ambiente giovane e collaborativo

Invitiamo interessati a candidarsi per unirsi al nostro team!


