Tech Lead Esperto

Posizione lavorativa: Freelance Tech Lead
Azienda: Startup Bakery
Descrizione lavoro: and coordinate a cross-functional team including backend and frontend engineers, a product designer, and a data engineer. Define… of experience in software development, with previous experience as Tech Lead or Senior Engineer. Strong understanding of modern web
Località: Milano
Candidati Ora!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!