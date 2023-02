Tech, BEI lancia “fondo dei fondi” con 5 Paesi Ue: c’è anche l’Italia

– Il Gruppo Banca Europea per gli Investimenti Banca europea per gli investimenti e Fondo europeo per gli investimenti e cinque Stati membri dell’UE – Spagna, Germania, Francia, Italia e Belgio – hanno inaugurato la European Tech Champions Initiative ETCI – Iniziativa per i campioni tech europei, un fondo di fondi che convoglierà a promettenti imprese innovative europee il capitale di crescita tanto necessario nelle fasi avanzate del loro sviluppo.

Secondo i propositi dei promotori, l’iniziativa contribuirà a colmare le carenze di finanziamento che attualmente costringono le start-up innovative più promettenti d’Europa a ricorrere a capitali extraeuropei.



Tramite ETCI – che rappresenta il fiore all’occhiello dell’iniziativa paneuropea Scale-Up, presentata nel febbraio 2022 da Francia e Germania – gli Stati membri partecipanti e il Gruppo BEI metteranno in comune le rispettive risorse pubbliche per effettuare cospicui investimenti in grandi fondi di venture capital, che a loro volta forniranno finanziamenti per la crescita alle eccellenze europee della tecnologia.

“Accompagnare finanziariamente le imprese innovative europee che sono in una fase avanzata di sviluppo, quando intendono espandere le attività, è essenziale per salvaguardare l’autonomia strategica dell’Unione europea. L’Europa può contare su solide imprese innovatrici, ma deve migliorare il contesto che consente alle imprese di fare il passaggio dallo status di start-up a quello di concorrente credibile e leader di mercato. Con l’Iniziativa European Tech Champions vogliamo dimostrare il nostro impegno a finanziare l’innovazione e a diffondere quelle tecnologie che contribuiranno a garantire un futuro sostenibile per l’Europa”, ha dichiarato Werner Hoyer, Presidente del Gruppo BEI.

Gestita dal Fondo europeo per gli investimenti, l’iniziativa ETCI si è assicurata impegni da parte di Spagna, Germania, Francia, Italia e Belgio per un importo complessivo pari a 3,25 miliardi di euro durante il periodo di sottoscrizione iniziale di 18 mesi. Il Gruppo BEI ha da parte sua stanziato ulteriori 500 milioni di euro, portando l’ammontare complessivo a 3,75 miliardi di euro. È prevista una crescita in futuro sia dell’entità del fondo che ulteriori impegni da altrettanti Stati membri.

“Le imprese innovative devono essere in grado di trovare qui in Europa il capitale di cui hanno bisogno. Il Fondo europeo per gli investimenti, in qualità di gestore dell’Iniziativa European Tech Champions, sfrutterà le proprie dimensioni e competenze per coltivare un ecosistema sostenibile idoneo alle fasi avanzate di sviluppo aziendale e in grado di favorire l’innovazione interna”, ha dichiarato Marjut Falkstedt, Capo esecutivo del FEI.

L’Italia ha contribuito all’iniziativa con 150 milioni di euro: “Condividiamo questa iniziativa in cui l’Europa opera in modo sinergico per mobilitare capitali pubblici e privati a sostegno della crescita dei futuri campioni dell’innovazione digitale. L’auspicio è che l’Italia, da sempre uno dei principali partner del FEI, possa trarre da questo progetto il giusto impulso per lo sviluppo di questo settore imprenditoriale”, il commento del Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

“L’Italia crede nelle capacità delle start up dell’alta tecnologia e nella necessità di sostenere la loro crescita sui mercati mondiali. Per questo abbiamo investito 150 milioni nell’Iniziativa dei campioni tecnologici europei: il Fondo promuove un mercato dei capitali per aiutare le startup a consolidarsi e crescere tenendo saldo nel tempo il rapporto con l’Europa”. Lo sottolinea il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. “È un passo importante per costruire un’industria europea più forte, con un’autonomia strategica più marcata. Ed è questa la direzione di marcia che dobbiamo avere nei prossimi anni”, ha aggiunto Urso. Per il ministro “è un passo che risponde direttamente alle esigenze del mercato italiano. La vitalità delle startup nel nostro Paese degli ultimi anni va sostenuta. Dobbiamo aiutare le nostre imprese ad affrontare la successiva fase di crescita ed eventuale quotazione sui mercati. L’iniziativa europea va in questa direzione: realizzare un ecosistema di venture capital capace di consolidare la crescita delle aziende europee e renderle sempre più competitive sui mercati internazionali”.

Il “fondo di fondi” lanciato dalla Bei con 5 Paesi Ue a sostegno dei Tech Champions arriva mentre “le nostre risposte comuni a livello europeo sono di nuovo chiamate in causa” dalla competizione globale. “E questa iniziativa e’ un esempio di come una risposta comune possa essere mirata, forte e, mi auguro, che gradualmente coinvolga altri, tutti gli stati membri Ue. Per essere parte della risposta che serve in questa sfida. Quindi benvenuto al fondo dei fondi e agli unicorni Ue”. Lo ha dichiarato il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni nella cerimonia di firma degli accordi per la creazione dell’Etci European Tech Champions Initiative