Teatrosophia: La nuova stagione di cultura a Roma

Da StraNotizie
Teatrosophia: La nuova stagione di cultura a Roma

Teatrosophia si prepara a inaugurare una nuova stagione, ponendo l’accento sul profondo significato che guida la propria missione artistica. Il direttore artistico, Guido Lomoro, sottolinea la fedeltà a una concezione di teatro che non si piega alle mode. Questa stagione vedrà figure come Andrea Cavazzini nel settore della comunicazione e Maria Concetta Borgese come consulente artistica. Il programma della stagione 2025/2026 include eventi speciali, tra cui un concerto di Gianni De Feo, e il concorso “Primo Palcoscenico” dedicato ai talenti emergenti.

Aperture significative come l’evento di Gianni De Feo, presentato con ricordi musicali di Sergio Endrigo e Jacques Brel, daranno il via agli appuntamenti. Inoltre, il concorso “Primo Palcoscenico” offrirà visibilità ai giovani attori emergenti, garantendo il ricavato delle loro serate.

Numerosi eventi caratterizzeranno la stagione, incluse presentazioni di libri e affitti di spazi per varie attività. La tradizione degli aperitivi post-spettacolo continua a favorire il dialogo tra pubblico e artisti.

Il cartellone si aprirà con “Pagina Bianca”, scritto da Greta Croce e diretto da Monica Attianese. A seguire, “Bianco”, con la regia di Gianni De Feo, metterà in scena colossi dell’arte americana, mentre “L’Imperatrice” esplorerà la figura enigmatica della Contessa di Castiglione.

Teatrosophia si conferma un luogo di resistenza culturale, impegnato a creare valore attraverso una programmazione variegata e ricca di significato, sempre in sintonia con il suo pubblico.

