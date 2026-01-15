Teatro Vertigo: Muori amore mio

Sabato 17 gennaio alle 21 e domenica 18 alle 17, al Teatro Vertigo, sarà in scena la compagnia La Tartaruga di Pisa con la commedia “Muori amore mio!” di Aldo De Benedetti. La commedia, scritta nella parte finale della sua carriera e poco rappresentata, tratta un argomento classico del teatro brillante: il triangolo moglie, marito e amante, ma con un’introduzione inaspettata, ovvero il denaro come causa di insoddisfazioni e “omicidi”.

La pièce ruota intorno alla figura di una signora all’apparenza anonima, dedita al marito, che si trasforma in una donna sicura di sé e dei propri desideri, in grado di manipolare i due uomini della sua vita come marionette. I protagonisti della commedia sono interpretati da Angelica Rossella Gagliardi, Bruno Alessandro Bargagna e Adriano Michele Pingitore, con la voce di Rossana Tosini.

La regia e la direzione tecnica sono curate da Alessio Lorenzini per le luci e la fonica, e da Chiara Biso come aiuto regia e direttore di palco. Le scene sono state progettate da Gianpaolo Bargagna. Per assistere alla commedia, è possibile prenotare inviando un messaggio whatsapp al numero 3805842291 o telefonando alla segreteria al numero 0586210120. Il prezzo del biglietto è di 12 euro per l’ingresso intero e 7 euro per il ridotto, riservato agli allievi della scuola di arti sceniche e ai bambini sotto i 12 anni.