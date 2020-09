Le storie dei lavoratori che hanno costruito il Ponte di Genova diventano uno spettacolo teatrale. L’idea nasce da ‘I Mille del Ponte’, libro voluto dalla Fondazione Ansaldo, archivio storico del lavoro italiano, un racconto fotografico di coloro che hanno materialmente costruito il Ponte, dagli operai agli ingegneri, passando per saldatori, controllori di gestione e autisti, del loro operare e della loro opera. Lo spettacolo andrà in tour in l’Italia nella prossima stagione. Nel frattempo è andato in scena al ‘Festival della Comunicazione’ di Camogli come bis di ‘A Sud del Sud dei Santi’, lo spettacolo di Peppe Servillo, Mario Incudine, Manfredi Tumminello e Antonio Vasta.

