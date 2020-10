Il presidente del Teatro Stabile del Veneto, Giampiero Beltotto, e il presidente di Fondazione Atlantide – Teatro Stabile di Verona, Andrea Bolla, hanno firmato ieri un atto di transazione che risolve ogni vertenza giudiziaria in essere “nell’auspicio di futura collaborazione nel primario interesse della promozione delle attività teatrali nel Veneto”. In particolare, Fondazione Atlantide – Teatro Stabile di Verona ha rinunciato a ricorrere in appello in relazione al decreto ingiuntivo presentato a danno del Teatro Stabile del Veneto che a sua volta si impegna a versare una somma conciliativa a Fondazione Atlantide.

