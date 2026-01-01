Teatro Sala Umberto Roma

La storia del Teatro Sala Umberto, ubicato nel centro di Roma, a breve distanza da piazza di Spagna, inizia nella seconda metà dell’Ottocento. Edificato tra il 1867 e il 1871 su progetto di Andrea Busiri Vici e inaugurato come sala concerto, a seguito dell’intervento dell’architetto Giulio Podesti nel 1890 fu ampliato, alternando nel corso del Novecento attività teatrale, cinematografica e di varietà.

Nel 2002, è tornato stabilmente alla sua funzione teatrale, con la possibilità di accogliere fino a 250 spettatori su una superficie di circa 2mila metri quadri.

Alla fine del 2025, scadrà il contratto di locazione di chi l’ha gestito per oltre vent’anni. Invimit, società di gestione del risparmio detenuta dal Ministero dell’Economia e della Finanza, ha deciso di stipulare un nuovo accordo.

La procedura prevede che il futuro conduttore rispetti il vincolo culturale e la destinazione d’uso della Sala Umberto, in quanto manufatto teatrale di pregio.

Chi si aggiudicherà la gestione dovrà inoltre garantire gli oneri connessi alla tutela del bene.

Al momento, Invimit ha già ricevuto un’offerta pari a un canone annuo di 67.500 euro, ma accetterà ulteriori proposte migliorative fino alle 12 del 16 febbraio 2026, valutandole sulla base di criteri di congruità economica e di compatibilità con il vincolo culturale vigente per attività di pubblico spettacolo.

La durata del futuro contratto sarà di 9 anni senza tacito rinnovo alla scadenza.

Nella sua storia, la Sala Umberto ha ospitato il debutto di Petrolini su un palcoscenico e si è distinta come tempio del varietà e della “rivista italiana”.

Sul palco si sono avvicendati negli anni grandi protagonisti del teatro e del cinema.

Dopo la trasformazione in cinema, i lavori eseguiti all’inizio degli anni Ottanta ripristinarono la funzione teatrale.

Quando riaprì come teatro, ad assumere la direzione artistica fu Alessandro Longobardi, che inaugurò la stagione con lo spettacolo di Maddalena Crippa Femmine fatali, ideato e diretto da Peter Stein.

Gli ultimi vent’anni sono stati contraddistinti anche da un’intensa attività di formazione con il Teatro Ragazzi diretto da Livia Clementi, e dall’apertura alla danza, al recital, ai concerti e alle sperimentazioni contemporanee.

Nella fase più recente, il cartellone ha spaziato prevalentemente tra la comicità e il teatro di prosa.