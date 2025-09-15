Teatro Sala Molière: nuova stagione a Pozzuoli con emozioni

È stata presentata la nuova stagione 2025/2026 del Teatro Sala Molière di Pozzuoli, diretto da Nando Paone. Questa quindicesima stagione è intitolata “La versatile creazione di Dio”, ispirata a una commedia di Cetty Sommella, che mira a raccontare le storie di persone emarginate dalla società.

Durante la conferenza di presentazione, a cui hanno partecipato Nando Paone, la direttrice organizzativa Veronica Grossi, il critico Giuseppe Borrone e il regista Carlo Luglio, sono stati mostrati anche video messaggi di alcuni attori del cartellone. Paone ha sottolineato l’importanza di dare voce ai più vulnerabili e ha reso noto che la stagione include dieci spettacoli.

Veronica Grossi ha rimarcato l’impegno nel mantenere vivo questo spazio culturale nonostante le difficoltà. Giuseppe Borrone ha espresso entusiasmo per la rassegna “Cinemagma”, mentre Carlo Luglio ha approfondito il lavoro su un docufilm realizzato con la prima stagione, ora in fase di editing.

Gli spettacoli in programma ruotano attorno a temi di emarginazione e diverse identità, affrontando questioni come l’handicap e la sensibilità eccessiva. Il cartellone include eventi di prosa e musica, come “The Old Man” di Eduardo Mirabella, “Perle Rare” di Fabio Brescia e “Invisibile”, un progetto di teatro sociale per persone non vedenti.

La stagione prevede anche la seconda edizione di “Camerino Podcast”, condotto da Nando Paone e Gabriella Diliberto, che esplorerà il backstage del mondo teatrale. Inoltre, ci saranno rassegne di cinema, come “Cinemagma”, dedicata ai film indipendenti, e la VII edizione di “Immagi]na Film Festival”. I laboratori di formazione teatrale e cinematografica continuano a impegnarsi nel sostegno delle nuove generazioni di artisti.