Il teatro Rossini di Pesaro è in una corsa contro il tempo per riaprire i battenti per i primi di agosto, quando in città si svolge il Rossini Opera Festival. Il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, Marco Cangiotti, ha donato 150mila euro per contribuire ai lavori di ristrutturazione del teatro e ha lanciato un appello a imprenditori e cittadini affinché facciano lo stesso.

Il teatro Rossini ha avuto un anno difficile a causa dei lavori di sistemazione degli stucchi e di altri interventi più delicati e impegnativi. Il Comune di Pesaro ha inserito l’immobile tra le strutture oggetto del beneficio fiscale Art Bonus, che consente a imprese, fondazioni, banche e privati di finanziare l’intervento e recuperare fino al 65% di quanto versato.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro ha deciso di stanziare 150mila euro, circa il 40% delle risorse necessarie per realizzare i lavori, senza intaccare il milione di euro previsto per le erogazioni ordinarie del 2026. La speranza è che altri contribuiscono a loro volta, confermando il grande senso civico della città di Pesaro. Il teatro Rossini è al centro della vita culturale pesarese e non solo, e la Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro non è potuta rimanere insensibile all’appello lanciato dall’Amministrazione a tutta la città.