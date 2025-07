Teatro per bambini: Le sorellastre di Cenerentola a Mossa

Il festival di teatro per bambini e famiglie “Insegui la tua storia” continua a portare eventi culturali sul territorio. Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 31 luglio alle 21, presso la piazzetta del Centro Civico di Mossa, in via XXIV Maggio 57.

Sarà presentato lo spettacolo “Le sorellastre di Cenerentola”, a cura di Febo Teatro. La storia, nota a molti, viene rivisitata attraverso il racconto di tre artisti di strada, i quali, durante una sosta, scoprono di trovarsi nel luogo in cui si svolge la celebre vicenda. Questi artisti decidono di narrare le avventure delle due sorellastre, allontanate dopo l’incoronazione di Cenerentola e che ora vivono in miseria, ostentando rancore e progettando vendetta. La loro trama viene però interrotta dall’arrivo di una carrozza reale: Cenerentola ritorna con la sua neonata per le festività estive, offrendo alle sorellastre l’occasione di mettere in atto un piano di rivalsa.

Il festival continuerà martedì 5 agosto a Bagnaria Arsa (Ud) con “Rodaridiamo. Quando la grammatica è un gioco” e giovedì 7 agosto a Romans d’Isonzo (Go) con “Nico cerca un amico”. “Insegui la tua storia” è un’iniziativa del Comune di Romans d’Isonzo, realizzata dalla direzione artistica di ArtistiAssociati – Centro di Produzione Teatrale. L’ingresso agli spettacoli è gratuito. In caso di maltempo, “Le sorellastre di Cenerentola” si svolgerà presso la sala Parrocchiale Don Bosco.