Teatro per bambini a Cuneo

Da stranotizie
La rassegna “Un Teatro in Mezzo ai Libri” torna a Cuneo con quattro spettacoli per la prima infanzia. La direzione artistica è affidata a Dispari Teatro e l’evento è sostenuto dall’Amministrazione Comunale, nell’ambito del progetto “Cultura 0/6 – Crescere con Cura”. Gli spettacoli si terranno presso il salone della Biblioteca 0–18 di Cuneo.

La rassegna inizia con “Cantamare”, un concerto-spettacolo dedicato ai bambini da 1 a 3 anni, che narra di un viaggio di una barchetta e un gabbiano di carta attraverso mari calmi e tempestosi. Segue “Fiume di voce”, anch’esso consigliato per bambini da 1 a 3 anni, che racconta la crescita di un fiume che cambia e si trasforma dalla sorgente al mare.

Il terzo appuntamento è “La scatola” di Un Teatro nel Baule, consigliato per bambini dai 3 ai 6 anni, che narra di una delicata storia di amicizia e attesa. La rassegna si conclude con “Non ti vedo non mi vedi” di Faber Teater, consigliato per la fascia d’età 3-6 anni, che racconta l’incontro inatteso tra due animali diversi e nemici durante una notte di temporale.

I biglietti sono acquistabili online o presso la biglietteria della Biblioteca 0–18 di Cuneo. Per informazioni, è possibile contattare Dispari Teatro o la Biblioteca 0–18 di Cuneo.

