Sabato 9 gennaio, alle ore 20, Raizes Teatro presenta Human Freedom 2021, programma internazionale di promozione dei diritti umani attraverso le arti, organizzato da Raizes Teatro, Global Campus of Human Rights, Avant-GardeLawyers e dall’International Human Rights Art Festival di New York. In diretta dal Teatro Jolly di Palermo, il direttore di Human Freedom 2021, Alessandro Ienzi, presenterà il programma che avrà luogo nel corso dell’intero anno e che sarà sviluppato da remoto per i primi mesi, cui seguiranno eventi dal vivo in diverse città europee e del mondo nella seconda metà dell’anno.

