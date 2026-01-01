Teatro Olimpico Vicenza

Lo Spisal ha notificato al Comune di Vicenza le prescrizioni per la messa in sicurezza del teatro Olimpico, dopo il sopralluogo effettuato nei mesi scorsi. La balaustra da cui erano caduti due turisti austriaci, padre e figlio, non era a norma.

Il sopralluogo è stato eseguito dopo l’incidente in cui i due turisti erano precipitati nella buca d’orchestra. La procura aveva aperto un’inchiesta per lesioni personali, ma al momento non ci sono indagati. I tecnici dello Spisal hanno verificato che la balaustra non era conforme con i parametri di sicurezza e hanno notificato all’Amministrazione comunale alcune prescrizioni per mettere in sicurezza la struttura.

I turisti austriaci erano caduti mentre si appoggiavano alla ringhiera per scattare un selfie. Il padre, 45 anni, aveva riportato diverse fratture, mentre il figlio 14enne era stato dimesso dall’ospedale poche ore dopo l’arrivo. La versione dei turisti collimerebbe con le immagini del sistema di videosorveglianza dell’Olimpico, che non mostrano comportamenti inadeguati da parte di padre e figlio.

Dopo l’incidente, la direttrice dei musei civici e il funzionario della Soprintendenza si erano recati sul posto per verificare le condizioni della balaustra. La Soprintendenza è già stata messa al corrente della relazione dello Spisal e sono previste modifiche alla struttura nei prossimi mesi. L’assessore alla cultura aveva sottolineato che la balaustra non ha lo scopo di sorreggere le persone e che i visitatori vengono avvisati di non appoggiarsi. L’incidente ha avuto eco anche sulla stampa austriaca.