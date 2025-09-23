Teatro Laura Betti: un nuovo inizio per la cultura a Bologna

Il teatro comunale ‘Laura Betti’ di Casalecchio di Reno annuncia una nuova stagione che punta a diventare un punto di incontro per la cultura e il pubblico. Sotto la direzione artistica della Fondazione Luciano Pavarotti e della sua orchestra, il teatro si prepara a rialzare il sipario con un programma che promuove inclusione e dialogo.

Dopo anni di gestione da parte di Ater Fondazione, il Comune ha affidato il teatro alla Fondazione Pavarotti fino al 2028, trasformandolo in un luogo di produzione spettacolare e in casa per la nuova orchestra. La presidente della fondazione, Nicoletta Mantovani, sottolinea l’importanza di rendere il teatro un laboratorio creativo, dove gli spettatori possano sentirsi protagonisti.

Il primo concerto dedicato a Luciano Pavarotti si svolgerà il 10 ottobre, inserito nei festeggiamenti per il novantesimo anniversario della sua nascita. Sarà diretto dal maestro Matteo Parmeggiani e vedrà la partecipazione del soprano Maria Francesca Rossi e del tenore Zizhao Chen, con la Corale Rossini di Modena.

L’inizio ufficiale della stagione avrà luogo il 29 novembre, con un programma che mescola vari generi dello spettacolo dal vivo. Il Teatro Duse contribuirà alla direzione artistica, proponendo un ricco cartellone di prosa, danza e teatro musicale. Tra gli eventi, Edoardo Prati presenterà ‘Cantami d’amore’ e Andrea Griminelli si esibirà il 18 dicembre.

Ulteriori eventi includono uno spettacolo il 7 febbraio con giovani talenti lirici e la direzione artistica di Peppe Vessicchio per concerti il 21 febbraio e il 9 maggio. Infine, il progetto ‘Merenda Leggera’ introdurrà il primo late show culturale italiano con orchestra dal vivo, volto a unire tradizione e innovazione.