Teatro italiano: Vestire gli ignudi di Pirandello

Vestirsi di parole per nascondere la nudità del reale è il tema principale dell’anomala commedia pirandelliana “Vestire gli ignudi”. La storia inizia con la giovane Ersilia, governante nella famiglia del console italiano a Smirne, che viene licenziata dopo la morte della piccola figlia affidata alle sue cure. Tornata a Roma, Ersilia cerca un ex ufficiale di marina che l’aveva sedotta e chiesta in sposa, ma scopre che sta per sposare un’altra donna.

Dopo un tentato suicidio fallito, Ersilia viene salvata dal romanziere Ludovico Nota, che la accoglie in casa propria. Gli uomini del suo passato tornano a chiedere ragione delle sue scelte di vita, in un gioco al massacro che porterà Ersilia a tentare nuovamente di uccidersi. Il regista Alessandro Businaro si avvicina a questo classico del repertorio teatrale italiano con l’intento di creare uno spettacolo che si rivolga alle giovani generazioni, affrontando temi come la pervasività dei mezzi di comunicazione di massa, il voyeurismo morboso e i rapporti di genere.