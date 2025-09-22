26.8 C
Teatro Instabile Napoli: nuova stagione ricca di emozioni

Teatro Instabile Napoli: nuova stagione ricca di emozioni

La nuova stagione del Teatro Instabile Napoli si presenta come un vivace laboratorio di contaminazione artistica, mescolando teatro, danza e incursioni nei grandi classici e nella drammaturgia contemporanea. Il programma è un viaggio attraverso temi attuali, alternando momenti di profondità a quelli più leggeri e poetici.

La stagione si inaugura con due debutti assoluti: “Edipo re” di Gianmarco Cesario, una rilettura del mito di Edipo, e “Confessioni di una travestita in attesa di pensione d’invalidità” di Pasquale Ferro, un’opera che affronta tematiche di identità e resilienza. Tornano anche in scena i lavori “Mater Camorra” e “Io non dimentico”, che continuano a stimolare la memoria collettiva.

Tra gli interpreti spiccano nomi noti del teatro e della televisione, come Benedetto Casillo, Nunzia Schiano e Gigi Savoia, che arricchiscono il cartellone con le loro performance. La stagione include quasi esclusivamente date secche, consentendo un’ampia varietà di proposte artistiche, da musica e cabaret a danza e prosa.

Il programma offre spettacoli come “Iside e la Luna” di Francesca Esposito, “Napoli. Miserere” di Valerio Bruner e “Piccoli crimini coniugali” con Anita Mosca. Tra le altre opere, “Trattami bene”, “Gli scherzi di Cechov”, e “Donne e madonne” si alternano, proponendo diverse tematiche e forme d’arte.

Il mese di dicembre riserva una ricca programmazione, con eventi tra cui “Reggi qui un attimo” e “Suspire d’ammore”. Gennaio e febbraio continuano a proporre nuove produzioni, in aggiunta a celebri repliche. La chiusura della stagione avverrà con “Novelle novità” di Giorgio Albertazzi.

I biglietti sono in vendita per € 15,00 intero e € 13,00 ridotto. Per informazioni, contattare il teatro al numero 331 353 2137 o via email a [email protected].

