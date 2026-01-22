Teatro in Puglia

La seconda rassegna teatrale “Piccoli salti mortali” organizzata dalla compagnia “Il Terzo senso” prenderà il via domenica 25 gennaio. Il sottotitolo di questa rassegna è “Mappe di appartenenza”, poiché la linea di relazione tra i singoli spettacoli è quella di presentare visioni alternative che possano guidare gli spettatori verso nuovi orizzonti.

La rassegna esplora temi come l’infanzia, la famiglia, la prospettiva occidentale e la riscrittura del mito, offrendo una variedad di linguaggi e finalità. Artisti da tutta Italia, provenienti dalla Lucania, dalla Sicilia, dalla Lombardia e dalla Toscana, si esibiranno in Puglia durante la rassegna.

Il teatro al Mat è il fulcro dell’evento, grazie all’attività laboratoriale dell’attore e regista Riccardo Spagnuolo, organizzatore della rassegna e fondatore del gruppo teatrale “Il Terzo senso”. Spagnuolo afferma che la sua avventura come formatore è iniziata cinque anni fa, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità nell’esperienza del teatro.

La rassegna presenta quattro spettacoli: “Ion”, “Quando diventerò piccolo”, “Odissea Minore” e “SdisOrè”. Ognuno di essi offre una prospettiva unica e originale, con linguaggi e stili diversi. Il primo spettacolo, “Ion”, racconta la storia di due fratelli che nascondono un oscuro segreto, mentre “Quando diventerò piccolo” è un viaggio poetico e musicale che esplora la parte di noi che cresce in profondità. “Odissea Minore” è un progetto multimediale che fonde teatro, giornalismo narrativo e cinema documentaristico per esplorare la realtà delle frontiere europee, e “SdisOrè” è una riscrittura della storia di Oreste con toni dissacranti e ironici.

Secondo Riccardo Spagnuolo, il teatro può offrire una lettura affettiva, sensoriale e non razionale, grazie al “terzo senso” che produce un effetto non preciso, ma aperto a molteplici sfaccettature. La rassegna “Piccoli salti mortali” invita gli spettatori a immergersi in questo mondo fantastico e a scoprire nuove prospettive.