Teatro Ideale a Servigliano

La scuola elementare è stata il luogo in cui è stata annunciata la prima stagione di “Tutti a Teatro”, la rassegna di spettacoli pensati per i ragazzi del Teatro Ideale di Servigliano. Il direttore artistico Oberdan Casanelli, insieme a Marco Rotoni e Danilo Viozzi, sindaco e presidente del consiglio, e Oda Gesuè, dirigente dell’Ic di Falerone, ha presentato il programma.

Secondo Rotoni, “il teatro è vita, ci invita a sognare”, mentre Gesuè sottolinea che il territorio ha una vocazione per il teatro fin dall’antichità. Danilo Viozzi ricorda che il teatro offre un contatto vero tra pubblico e attori, diverso da ciò che si vede in TV. La rassegna è stata allestita grazie all’impegno del Comune, della Pro Loco, dell’associazione “Lagrù Ragazzi” e dell’Ic di Falerone.

I tre spettacoli in programma sono stati presentati da Oberdan Casanelli, che sottolinea come ognuno di essi offra un momento di riflessione oltre che divertimento. Gli spettacoli sono: “Il Magiafiabe. Storie di cucina” dell’associazione “Lagrù Ragazzi” il 4 gennaio, “Il manifesto dei burattini” della compagnia “Teatro Es” l’8 febbraio e “Odissea per giovani Eroi” sempre con “Lagrù Ragazzi” il 22 marzo. Tutti gli spettacoli si terranno alle 17. Per informazioni, è possibile contattare il numero 334-7045739.