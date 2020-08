“Non lasciamo morire lo spettacolo dal vivo. Sottraiamolo a morte quasi certa. Ma bisogna fare presto. I ‘monologhi’ riciclati e i camion che si spostano da una stradina all’altra con due attori a bordo devono essere l’emergenza, non la norma. Il teatro o si fa o non si fa. Annaspiamo tra i flutti, la nostra bombola d’ossigeno è quasi in riserva. Tra non molto ci mancherà l’aria e annegheremo tutti”. E’ l’appello lanciato al ministro dei Beni culturali Dario Franceschini e alle istituzioni da Geppy Gleijeses, presidente e responsabile artistico del Teatro Quirino- Vittorio Gassman di Roma, membro del direttivo dell’Associazione Teatri Privati Italiani e alla guida della Gitiesse –Artisti Riuniti.

