Spettacolo

Teatro e inclusione: Altritudini contro la violenza di genere

Teatro e inclusione: Altritudini contro la violenza di genere

Il progetto “Altritudini” è un’iniziativa che utilizza il teatro per combattere la violenza di genere e gli stereotipi contro le persone LGBTQIA+. Presentato recentemente a Tricase, prevede una residenza artistica che coinvolgerà dieci studenti dell’istituto comprensivo “via Apulia”. Questi ragazzi saranno guidati nella creazione e nella messa in scena di uno spettacolo teatrale dedicato al contrasto della violenza e delle discriminazioni.

L’idea è promossa dall’associazione Pari Aps, in collaborazione con il Comune di Tricase, la Commissione Pari Opportunità della provincia di Lecce, Agedo Lecce e le scuole locali. Il progetto ha ottenuto anche il sostegno dell’Unione Europea, risultando vincitore di un bando Oxfam Italia.

Sotto la direzione di Walter Prete e Gustavo D’Aversa, gli studenti parteciperanno a attività di scrittura, ascolto di testimonianze, dialoghi e creazione della scenografia. Al termine del percorso, i risultati saranno presentati in uno spettacolo teatrale, che si svolgerà a Tricase e in altri comuni della provincia. Nel corso dei prossimi mesi, il progetto prevede inoltre ulteriori attività di sensibilizzazione nelle scuole del territorio.

