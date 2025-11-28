Teatro e guerra in The Rest Will Be Familiar to You

C’è una città, Tebe, ma potrebbe essere una qualsiasi città del mondo dove il potere divide, la paura cresce e i legami si consumano. “The Rest Will Be Familiar to You from Cinema” di Martin Crimp, tratto da “Le Fenicie” di Euripide, è una tragedia della percezione, che non mostra la guerra, ma la ricorda. Non racconta ciò che accade, ma ciò che rimane negli occhi, nella voce e nel corpo di chi ha visto troppo.

Nel testo originale di Euripide, la guerra tra Eteocle e Polinice rappresentava la rovina della casa di Edipo e della città intera. In Crimp, invece, la tragedia si sposta nel presente e diventa una riflessione sul modo in cui guardiamo il dolore. I personaggi non sono più eroi mossi dal destino, ma figure sospese, attraversate da una memoria frammentata e da un linguaggio quotidiano, spezzato, che risuona come un’eco del mito.

La scena è una classe, un’aula spoglia, concreta e mentale insieme, dove il mito ritorna come una lezione che nessuno riesce a imparare. Banchi, sedie e lavagne diventano resti di un sapere fragile, un campo di prova per la memoria collettiva. Gli attori maneggiano teche di vetro contenenti piccoli oggetti, frammenti di vita, sono i reperti della memoria che il testo evoca, segni di ciò che resta dopo la catastrofe.

I personaggi si muovono in questa classe come ombre tra sogno e ricordo. Ogni gesto può ripetersi con una minima variazione, come se la memoria tentasse di correggere il passato. Il Coro è il cuore del lavoro, ragazze di età diverse, che appartengono al popolo, alle periferie di qualche città, a quei luoghi dove la storia collettiva si intreccia con le biografie individuali. Non sono figure mitiche, ma testimoni del presente, una comunità reale che dà voce a un dolore condiviso.

Il teatro, qui, non rappresenta la guerra ma ne registra l’eco, nei corpi, nelle voci, nei silenzi che si allungano come ferite. Attraverso di loro, la tragedia antica si apre al nostro tempo e diventa rito civile, esercizio di ascolto, gesto politico di umanità. Anche quando tutto sembra già visto, esiste ancora uno spazio fragile e necessario dove possiamo riconoscerci, insieme.