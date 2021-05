Enrico Maghenzani, per oltre dieci anni manager di Franco Battiato, ricorda l’artista e l’amico da poco scomparso a partire dalla prima occasione di collaborazione che sfociò nel debutto al Teatro Regio della prima opera di Battiato, Genesi.

“La mia relazione quotidiana e professionale con Franco Battiato è durata tanti anni snodandosi, fra l’altro, in un periodo della vita, mia e sua, denso di attese per il futuro come è quello che transita fra i trenta e i quarant’anni di età. L’aspetto speciale delle tante giornate trascorse insieme è stato quello della complicità, della condivisione, del senso di marcia delle cose, degli accadimenti, il tutto nella adesione alle stesse aspettative che dava una forza speciale al nostro agire”, così Maghenzani ricorda un sodalizio che è stato non solo lavorativo ma umano, di profonda amicizia.

“Il nostro primo incontro avviene sul terreno molto ricco di fermenti culturali che si era creato attorno a Teatro Due all’inizio degli anni Ottanta. Nel 1985, in occasione del festival di musica antica e contemporanea Due Dimensioni, sapendo che Franco Battiato stava componendo un’opera, gli scrivemmo per invitarlo al nostro festival. Dopo pochi giorni, Battiato mi chiamò, proponendomi di incontrarci a Milano. Salimmo Alessandro Nidi ed io e da lì, partì tutto, con la presentazione di Genesi al festival Due Dimensioni. Nel nostro cast lavoravano diversi artisti conosciuti a Parma tra i quali Silvano Pantesco, il soprano Donatella Saccardi e i musicisti dell’allora Filarmonica Renzo Martini. Dopo questa presentazione, proposi al Teatro Regio di fare la produzione di Genesi che debuttò a Parma nel 1987 come prima opera lirica di Battiato, della quale firmai la regia e Alessandro la direzione d’orchestra”.

Che ricordo conserva di quella avventura creativa?

“Genesi era un’opera all’avanguardia che utilizzava raggi laser, grandi proiezioni, computer grafica per simulare l’avvicinarsi di mondi: tecniche che sul piano scenografico erano ai loro albori. Dopo quel debutto, Battiato mi propose di lavorare per lui. Lasciai quindi Teatro Due, di cui ero anche socio, e iniziai a seguire Franco nel suo poliedrico viaggio artistico, dalle iniziative editoriali alle produzioni concertistiche e discografiche”.

La sua collaborazione con Battiato coinvolse anche altri artisti di Parma: come ricorda quella esperienza?

“Tante le produzioni teatrali e musicali che videro coinvolti i musicisti di Parma (gli amici del Nuovo quartetto italiano hanno poi continuato per anni ad essere coinvolti nelle tournèe) ma non solo musicisti: ad esempio, quando feci il cast de Il cavaliere dell’intelletto, su libretto di Sgalambro, avevo chiamato Tania Rocchetta, Giancarlo Ilari e Toni Servillo. Battiato collaborò con molte personalità dello spettacolo ma devo dire che l’apporto che venne dai musicisti di Parma fu molto significativo. A partire dal primo album pop, Fisiognomica, Danilo Grassi lavorò alle sonorità delle percussioni e poi ebbe un ruolo importante nell’Estate Catanese diretta da Battiato, e continuò pure la collaborazione con Alessandro Nidi che durò molti anni e riguardò anche Giuni Russo.

“Rispetto al ruolo che Parma potrebbe avere nella musica, eravamo situati in una prospettiva che oggi sembra dimenticata: come con Battiato, potremmo giocare un ruolo da protagonisti nel mondo per le nostre tradizioni se solo la politica impiegasse le nostre risorse culturali concependole come un fattore economico e produttivo reale e investendo sul lavoro degli artisti. All’epoca sapevamo di essere protagonisti di una evoluzione che conquistava nuovi orizzonti alla musica e con Gaber alla fine di Genesi al Regio Ombretta Colli esclama: ‘Beh intanto qui ci siamo arrivati!'”.

Anche Parma diventa scenografia quando Battiato la sceglie per il video di E ti vengo a cercare…

“Sì, Franco ebbe l’idea di filmare il Lungoparma solo di lato: per realizzare questa intuizione molto efficace, girai le immagini del Lungoparma una domenica mattina presto, legando una modestissima telecamera al parafango dell’auto! Con il grafico Francesco Messina, lo scenografo Luca Volpatti e il musicista Saro Cosentino formavamo un gruppo di lavoro appassionante. In quegli anni passavo più notti a casa di Franco in Sicilia che a casa mia a Parma: la nostra fu una frequentazione e una collaborazione quotidiana, anche per l’instancabile attività di Franco e le conseguenti nuove relazioni da intessere”.

Tra i tanti progetti condivisi, quale le è rimasto di più nel cuore?

“Il ricordo più bello è legato alla tournée a Baghdad che organizzai investendo un anno dei miei proventi discografici, con partner Videomusic, nel 1992, tra la prima e la seconda guerra del Golfo: dopo la tournée, con l’associazione umanitaria Un ponte per Baghdad, insieme a Battiato portammo in Italia otto bambini che necessitavano di interventi chirurgici e furono molti i medici di Parma che collaborarono. Franco era un uomo molto libero: se qualcuno gli diceva di non andare in Iraq perché c’era un embargo, lui ci andava ancora più volentieri”.

Addio al maestro Franco Battiato: i concerti a Parma – foto Il mondo della musica è in lutto per la morte di Franco Battiato, cantautore e compositore, musicista, regista e pittore. L’artista era nato il 23 marzo 1945 a Catania. Maestro di tutti i generi musicali, dal rock progressivo alla musica leggera, approfondendo anche la canzone d’autore. E ancora la musica etnica, quella elettronica e l’opera lirica. Battiato, 76 anni, soffriva da tempo di una malattia che lo aveva costretto a ritirarsi dalla scena pubblica e interrompere le pubblicazioni. Nelle immagini gli ultimi due concerti a Parma, il 22 novembre 2013 al Teatro Regio e il 23 luglio 2015 in piazza Duomo. Nel percorso musicale di Battiato anche una “incursione” nella musica classica con Genesi nel 1987: “Fu un successo, al Regio di Parma, tempio dei verdiani. La Rai la registrò tutta, ma non l’ho mai vista andare in onda”, ricorda Filippo Destrieri, tastierista storico di Battiato. Foto d’archivio Marco Vasini

Lei ha lavorato con Battiato negli anni di più intensa ricerca spirituale dell’artista: quale ruolo giocava la musica in questo percorso?

“Ricerca spirituale e artistica si intrecciavano: Franco riconosceva attraverso la musica il suo talento e la sua possibilità di essere eterno in questo mondo. Comporre per lui era come respirare. Non dico che la musica fosse per lui tutto, perché era anche un lettore accanito e un lavoratore infaticabile: lavorava otto ore al giorno e seguiva una routine molto regolare. In questo, era agli antipodi rispetto alla figura della rockstar sregolata. Nel periodo in cui ci siamo conosciuti, incontrava la religiosità cristiana e quella sufi: quando si avvicina alla musica classica, lo fa con uno spirito di verità fino a comporre la Messa Arcaica che è un capolavoro. Battiato è stato autore della propria evoluzione attraverso una volontà incredibile applicata al suo destino, prendendo sul serio i segni che gli erano mandati, senza differenza sostanziale d’importanza ed emozione fra l’incontrare l’amico Juri Camisasca a Milo o un monaco buddista in Tibet. Tutta questa fase ha coinciso con una produzione musicale particolare, il cui culmine è stata proprio la presentazione della Messa Arcaica nelle maggiori cattedrali italiane, da sant’Eustorgio a Milano, alle basiliche di Assisi e l’Aquila, Santa Lucia a Napoli e molte altre”.

“Sono gli anni ’90, appena prima dell’inizio della collaborazione con Manlio Sgalambro. Con Manlio, Battiato interrompe, per così dire, l’espressione pubblica di un percorso religioso, rimette i piedi in terra, naturalmente con un filosofo, ma non interrompe interiormente un viaggio che non si può raccontare. Dopo la fase espressa negli anni Novanta, ritorna sul versante rock e lo fa rinnovandosi completamente, pur rimanendo se stesso, e lavorando soprattutto sui testi con Manlio Sgalambro”.

Quale atmosfera si respirava quando eravate insieme, lei, Battiato e Manlio Sgalambro?

“Ci divertivamo un mondo con le nostre osservazioni e discussioni che non erano rivolte a spaccare un capello in quattro sul piano filosofico ma passavano semplicemente dal condividere impressioni e intuizioni in un vivere quotidiano sempre molto stimolante anche per le frequentazioni che si accendevano intorno a lui, con Gaber, Calasso, Fleur Jaeggy, Dalla, De Andrè. Erano incontri in cui si respirava una atmosfera di rispetto. Facevamo dei viaggi bellissimi, stando magari per ore in un silenzio intatto poi improvvisamente interrotto da una battuta: Franco era anche molto spiritoso e raccontava benissimo, a modo suo, le barzellette. Mentre verso se stesso era rigoroso, nei confronti delle altre persone era amabile, accogliente, sempre gentile”

C’è stata un’occasione in cui le è sembrato di conoscere meglio Battiato come uomo?

“In uno dei primi incontri a Parma, arrivò accompagnato da una persona elegante, Alfredo, che credevo potesse essere il suo discografico. Dopo un po’, non inquadrandolo, gli chiedo: ‘Beh ma insomma tu che ci fai con Franco?’. ‘Siamo amici da quando eravamo bambini, – mi risponde – quante volte abbiamo giocato nel porto e siamo andati a pesca insieme a Riposto quando eravamo piccoli!’. Qui ho conosciuto da subito un aspetto della sua indole: Franco non ha mai fatto nulla in ossequio del potere che avevano le persone ma agiva solo in base alla sua storia, alla sua geografia interiore: era molto più importante, o meglio naturale, per lui, portare il suo amico di infanzia a vedere il teatro dove avrebbe debuttato piuttosto che un discografico”.