Teatro delle Sfide: spettacolo per famiglie a Bientina

Da stranotizie
Teatro delle Sfide: spettacolo per famiglie a Bientina

In programma al Teatro delle Sfide di Bientina, si svolgerà un divertente spettacolo di teatro per bambini e famiglie. Con il motto “La vita è meglio dal vivo”, il teatro presenta la sua 19ª stagione, caratterizzata da 18 eventi che si protrarranno fino ad aprile 2026. Il progetto, sostenuto dal Comune di Bientina e realizzato da Guascone Teatro, si propone di intrattenere il pubblico con una serie di spettacoli di qualità.

Domenica 16 novembre 2025, alle ore 17:00, andrà in scena ‘L’incantatore di folle’, un’opera di e con Saeed Fekri, presso il Teatro delle Sfide in Via XX Settembre 30, Bientina. I biglietti costano 7,00 € per gli adulti e 5,00 € per i bambini fino a 12 anni. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare i numeri forniti o visitare il sito web di Guascone Teatro.

Saeed Fekri, artista di fama mondiale, conquista il pubblico con il suo straordinario talento. I suoi numeri, che mescolano semplicità e complessità, richiamano illustri predecessori come Marcel Marceau e Chaplin, divertendo spettatori di tutte le età. Saeed è un abile performer capace di creare una connessione unica con il pubblico. Armato solo di un cappello e un palloncino, offre uno spettacolo che suscita emozioni e interazioni, rappresentando un modo originale di far ridere.

Il direttore artistico Andrea Kaemmerle presenta la stagione dichiarando che il teatro deve ritrovare la sua dimensione di leggerezza e sogno, nonostante le difficoltà contemporanee. Invita il pubblico a partecipare attivamente, celebrando la cultura e la bellezza attraverso 18 spettacoli pensati per spettatori di ogni età, perché ogni momento passato insieme è un’occasione preziosa.

