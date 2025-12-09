Teatro della Juta: quartetto Due più Due Cetra

La stagione del Teatro della Juta inizia con un evento speciale: venerdì 12 dicembre al Teatro di Gavi si esibirà il quartetto Due più Due Cetra con lo spettacolo “Il mio ricordo più bello”. Il quartetto, composto da Erica Gigli, Christian Primavera, Luca Faraci e Simone Guarino, propone uno stile intramontabile ispirato al Quartetto Cetra.

La storia racconta le vicende di quattro amici e un grande equivoco, attraverso le indimenticabili canzoni del Quartetto Cetra, reinterpretate dal vivo in un’atmosfera retrò. Il progetto è stato reso possibile grazie al supporto di Massimo Colaianni di Amaro Liborio.

La stagione teatrale è realizzata in collaborazione con Piemonte dal Vivo e ha il sostegno di Fondazione CRT, Regione Piemonte e dei Comuni di Gavi e Arquata Scrivia. I biglietti sono disponibili a 12 euro per l’intero e 10 euro per le riduzioni, con possibilità di abbonamenti e carnet a partire da 60 euro. I punti vendita sono Il Giardino delle Idee ad Arquata Scrivia e Pasticceria La Pieve a Gavi, oltre alla possibilità di acquisto online su Dyticket.it.